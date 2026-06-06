Avevano allestito un poligono illegale in un' area protetta | scatta il sequestro
I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un poligono di tiro abusivo nelle colline di Brisighella, situato in un'area protetta vincolata. L’attività era stata allestita senza autorizzazioni ufficiali. Durante i controlli, sono stati trovati armi e munizioni. L’area è stata posta sotto sequestro, e sono in corso accertamenti sulle eventuali violazioni ambientali e penali legate all’attività illegale.
I Carabinieri Forestali hanno posto sotto sequestro un poligono di tiro realizzato abusivamente nelle colline di Brisighella, all'interno di un’area sottoposta a vincoli ambientali. L’operazione si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Ravenna delle persone ritenute. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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