Avevano allestito un poligono illegale in un' area protetta | scatta il sequestro

Notizia in breve

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un poligono di tiro abusivo nelle colline di Brisighella, situato in un'area protetta vincolata. L’attività era stata allestita senza autorizzazioni ufficiali. Durante i controlli, sono stati trovati armi e munizioni. L’area è stata posta sotto sequestro, e sono in corso accertamenti sulle eventuali violazioni ambientali e penali legate all’attività illegale.