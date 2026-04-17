Discarica abusiva e officina illegale scatta il sequestro

I carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva e un'officina senza autorizzazioni in contrada Caltafaraci. L’operazione fa seguito a controlli mirati nella zona, che hanno portato alla scoperta di queste attività illegali. Il sequestro comprende sia i rifiuti accumulati sia le attrezzature dell’officina non autorizzata. Le autorità hanno avviato le procedure di approfondimento e verifica.

I carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva e un'officina non autorizzata in contrada Caltafaraci. L'operazione, condotta con il supporto dell'Arpa e l'utilizzo di un drone, ha portato alla denuncia di una persona.Secondo quanto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Favara, scoperta discarica abusiva di sfabbricidi: scatta il sequestro Villaricca, garage-officina abusiva e discarica: arrestato 44enneI Carabinieri scoprono un’officina clandestina in via Corigliano: sequestrata l’area, l’uomo è accusato di reati ambientali Il controllo nella zona... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Veleni nelle fogne, scatta il blitz in officina: sversava oli tossici nelle acque reflue - BresciaToday; Garbagnate, blitz della Polizia locale nell’autofficina: rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euro; Discarica abusiva scoperta nel lametino e sequestrata; Martina Franca, realizzata enorme discarica abusiva con carcasse di animali e liquami: allevatore nei guai. Officina meccanica e discarica abusiva: sequestrato capannone con batterie e olio esaustoDenunciate quattro persone di Dalmine, Scanzorosciate e Levate e Albino per deposito di rifiuti pericolosi ... bergamo.corriere.it Palermo, mega discarica abusiva: il sospetto di una ‘regia’ illecitaPALERMO – Rifiuti per un peso di oltre 16 tonnellate rimossi da una discarica abusiva a Palermo. L’intervento è stato portato a termine dalla Rap nella zona Cruillas-San Giovanni Apostolo. L’azienda c ... livesicilia.it La Spezia, discarica abusiva nella zona industriale: sigilli su 8mila metri quadrati Leggi l’articolo completo al link https://www.ligurianotizie.it/la-spezia-discarica-abusiva-nella-zona-industriale-sigilli-su-8mila-metri-quadrati/2026/04/17/637089/ facebook Sequestrata discarica abusiva all'Elba con 5 tonnellate di rifiuti. Scoperta a Porto Azzurro dalla GdF, una persona denunciata #ANSA x.com