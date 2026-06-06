aveva sigarette elettroniche con derivati della cannabis

Un dipendente di un’azienda ospedaliera universitaria è stato arrestato per possesso di sigarette elettroniche contenenti derivati della cannabis. L’uomo, di 38 anni e residente a Siena, è stato fermato durante un’operazione della squadra mobile. Sono emersi dettagli sull’indagine, che ha portato all’arresto, e riguardano il suo possesso di prodotti illegali. La polizia ha sequestrato le sigarette e avviato accertamenti sulla provenienza e sul possesso di sostanze stupefacenti.

Dipendente dell’Azienda ospedaliera universitaria arrestato per droga, emergono nuovi particolari sull’inchiesta che ha portato la squadra mobile ad accendere i riflettori sul 38enne che vive a Siena. Come anticipato da La Nazione, stupefacenti sono stati trovati sia sul luogo di lavoro che nella sua casa. Dopo essere stato messo ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio, il giudice venerdì 29 maggio ha convalidato la misura cautelare disponendo l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Un caso che ha destato scalpore al policlinico anche perché il dipendente nel corso del tempo avrebbe ricoperto vari incarichi. Quanto all’ inchiesta sarebbe nata a seguito del controllo di un uomo che assumeva droga, trovato in possesso di hashish per uso personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Le Sigarette Elettroniche Danneggiano i Polmoni

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