Un giovane straniero è stato trovato in possesso di hashish, denaro contante e sigarette elettroniche non autorizzate. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo. Nessuna altra informazione sulle eventuali conseguenze o sui dettagli dell'operazione.

MADIGNANO (Cremona) A volte sfidare la sorte si può fare e magari può anche andarti bene, ma quello che ha fatto un giovane straniero va al di là dell’azzardo. Mercoledì poco dopo le 12.30 una pattuglia di carabinieri situata sulla strada bassa che da Madignano porta a Izano ha visto transitare due giovani. Su un monopattino. Tutti e due senza casco e il monopattino senza la targa. I due militari hanno visto la scena e, dopo essersi ripresi da tanta sfacciataggine, hanno fermato il monopattino. Subito hanno riconosciuto il giovane alla guida, perché ha precedenti di polizia e sono passati all’identificazione di entrambi i passeggeri del mezzo elettrico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trovato con hashish, contanti e sigarette elettroniche illegali. Giovane finisce nei guai

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