Autovelox la Cassazione cambia rotta | se l' impianto è tarato e non omologato la multa resta

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui un autovelox sia stato sottoposto a controlli regolari sulla taratura e sul funzionamento, la multa per eccesso di velocità rimane valida. La decisione si basa sul fatto che la presenza di un dispositivo correttamente calibrato e omologato permette di applicare le sanzioni previste. La sentenza chiarisce quindi che la corretta manutenzione e verifica degli apparecchi sono elementi fondamentali per la validità delle contravvenzioni.

Avviso ai conducenti: se l'autovelox è sottoposto regolarmente ai controlli sulla taratura e sul funzionamento, la multa resta. A prescindere dalla formale omologazione. A farne le spese una aumobilista di Pescara, che aveva contestato due multe per eccesso di velocità denunciando proprio la mancata omologazione dell'apparecchio. E per questo motivo il giudice di pace le aveva dato ragione, annullandone il pagamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Autovelox, la Cassazione cambia rotta: se l'impianto è tarato e non omologato, la multa resta Leggi anche: La multa non valida e il ricorso per un autovelox non omologato Autovelox non omologato: multa annullata, 173 euro e 3Un precedente giudiziario emerso dal tribunale di pace di Ancona ha ribaltato una sanzione stradale di 173 euro inflitta all’avvocato Elisa Marziali,... Temi più discussi: Omologazione autovelox: la Corte di Cassazione cambia idea?; Autovelox, la Cassazione cambia rotta: se l’impianto è tarato e non omologato, la multa resta; Contrordine Cassazione: autovelox salvati; Autovelox, valide le sanzioni per eccesso di velocità: taratura in regola, multa legittima. Contrordine Cassazione: autovelox ok anche senza omologazioneLa Cassazione cambia orientamento: se lo strumento funziona correttamente, il verbale resta valido anche senza omologazione. Una pronuncia che sposta il focus dalla formalità alla sostanza tecnica ... insella.it Autovelox omologati e non omologati: quali sono validi secondo Salvini e cosa cambia per le multeCosa cambia per multe e ricorsi con gli autovelox omologati o meno: normativa, novità Salvini e come verificare la regolarità ... autotoday.it Mentre in Italia sono stati introdotti i Tutor 3.0 su 26 tratte autostradali nazionali, in Francia è partita una sperimentazione che sta portando sulle strade urbane un nuovo modello di autovelox. Oltre ad essere super efficienti grazie all’intelligenza artificiale, quest - facebook.com facebook #Autovelox #Terni: sette giorni di controlli con dispositivo mobile ad #aprile su #E45 e #Rato. Le date x.com