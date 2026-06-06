Autobus scatta l' orario estivo E per gli under 26 torna l' Estate Card
Da domenica entra in vigore il servizio estivo di Start Romagna, che sarà attivo fino al 14 settembre. Con l'inizio delle vacanze scolastiche, viene riattivato anche il ritorno dell'Estate Card, dedicata ai ragazzi sotto i 26 anni.
A partire da domenica, con la fine dell’anno scolastico, entrerà in vigore il servizio estivo di Start Romagna, attivo fino al 14 settembre. I nuovi libretti orari sono già disponibili sul sito web di Start Romagna nell’apposita sezione (www.startromagna.itserviziorari-e-percorsi), mentre la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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