Ztl in via Roma | dal 1° giugno torna in vigore l’orario estivo a Montevarchi
Dal 1° giugno entra in vigore l’orario estivo della ZTL in via Roma a Montevarchi. L’amministrazione comunale ha comunicato che la restrizione alla circolazione sarà attiva secondo le modalità abituali per la stagione estiva. La zona sarà soggetta alle stesse regole adottate negli anni precedenti, con orari specifici di limitazione del traffico. La misura resterà in vigore fino a nuovo avviso.
Arezzo, 29 maggio 2026 – Ztl in via Roma: dal 1° giugno torna in vigore l’orario estivo L’Amministrazione comunale di Montevarchi comunica alla cittadinanza che, a partire dal 1° giugno 2026, entrerà in vigore il consueto orario estivo relativo alla regolamentazione della ZTL in via Roma. Come previsto da ordinanza comunale, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre il transito in via Roma sarà consentito nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 19.00, anziché fino alle ore 21.00, mentre il sabato e i festivi fino alle ore 13.00. Si ricorda infatti che, dalle ore 19.00 alle ore 06.00 nei giorni feriali e dalle ore 13.00 alle ore 06. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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ZTL in Via Roma: dal 1° giugno torna l’orario estivo! al 1° giugno al 30 settembre 2026 entrerà in vigore il consueto orario estivo della ZTL in Via Roma Giorni feriali Transito consentito dalle 06:00 alle 19:00 (non più alle 21.00) Dalle 19:0 facebook
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