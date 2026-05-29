Ztl in via Roma | dal 1° giugno torna in vigore l’orario estivo a Montevarchi

Notizia in breve

Dal 1° giugno entra in vigore l’orario estivo della ZTL in via Roma a Montevarchi. L’amministrazione comunale ha comunicato che la restrizione alla circolazione sarà attiva secondo le modalità abituali per la stagione estiva. La zona sarà soggetta alle stesse regole adottate negli anni precedenti, con orari specifici di limitazione del traffico. La misura resterà in vigore fino a nuovo avviso.