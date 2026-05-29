Transito Ztl | torna in vigore l' orario estivo in via Roma
Da lunedì 1° giugno, entra in vigore l’orario estivo della Ztl in via Roma. L’amministrazione comunale di Montevarchi ha comunicato il cambio di orario, che prevede la ripresa delle restrizioni durante le ore diurne. La modifica riguarda la regolamentazione della zona a traffico limitato, che torna alle modalità adottate nei mesi più caldi dell’anno. La misura resterà in vigore fino a nuova comunicazione.
L’amministrazione comunale di Montevarchi comunica alla cittadinanza che, a partire da lunedì 1° giugno, entrerà in vigore il consueto orario estivo relativo alla regolamentazione della Ztl in via Roma. Come previsto da ordinanza comunale, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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