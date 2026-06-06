Auto si ribalta nella notte e resta impennata contro la recinzione | paura per un 50enne

Nella notte a Monguzzo, un'auto si è ribaltata e si è fermata impennata contro una recinzione. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, coinvolgendo un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’automobilista. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta, e non risultano feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Attimi di paura nella notte a Monguzzo per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto finita ribaltata fuori dalla carreggiata e L'allarme è scattato alle 00.14 in via Dante Alighieri. Secondo le informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il veicolo si sarebbe. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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