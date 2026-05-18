Incidente a Cerano | si ribalta con l' auto e sfonda una recinzione
Nella serata di sabato 17 maggio, a Cerano, un'auto si è ribaltata in via IV Novembre. L'incidente è avvenuto intorno alle 20, ma le cause precise non sono state ancora chiarite. Durante l'evento, il veicolo ha sfondato una recinzione, causando danni alla proprietà circostante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente e garantire la sicurezza nella zona.
Incidente nella serata di sabato scorso, 17 maggio a Cerano. In via IV Novembre un'auto, per motivi ancora non noti, intorno alle 20.30 si è schiantata contro una recinzione che delimita l'area, distruggendola in parte. Nello schianto l'auto si è ribaltata ed è finita capottata proprio sulla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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