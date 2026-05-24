Auto si ribalta dopo uno scontro nella notte | feriti e paura

Notizia in breve

Nella notte, due auto si sono scontrate in via Napoli a Montesarchio, provocando il ribaltamento di una Lancia Y. Nell’incidente sono rimaste ferite almeno due persone, trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e la rimozione dei veicoli. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dello scontro.