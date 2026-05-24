Auto si ribalta dopo uno scontro nella notte | feriti e paura

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, due auto si sono scontrate in via Napoli a Montesarchio, provocando il ribaltamento di una Lancia Y. Nell’incidente sono rimaste ferite almeno due persone, trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e la rimozione dei veicoli. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dello scontro.

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Incidente stradale questa notte in via Napoli a Montesarchio. Due le autovetture coinvolte: una Lancia Y e una Audi. La Lancia con due giovani a bordo, a causa dell’impatto con l’altra vettura, si è ribaltata su un fianco. I giovani sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Elezioni amministrative, urne aperte negli 88 comuni campani: riflettori su Salerno. Spaccio e packaging alla moda: il business della droga “firmata”, 21enne. Scappano all’alt dei carabinieri e fuggono a piedi: catturati dopo la. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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AUTO NON DA' LA PRECEDENZA E SI RIBALTA RUOTE ALL'ARIA: FERITI DUE GIOVANI | 04/05/2026

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