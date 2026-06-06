Auto investe due ragazzi in bici a Brescello | morto un 19enne ferito l’amico

Un'auto ha investito due ragazzi in bici alle 3.30 lungo la strada provinciale 62 Cisa, a Brescello. Un 19enne è morto sul colpo, l’amico è rimasto ferito. La vettura ha attraversato la carreggiata colpendo i due in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il più giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Sono stati centrati in pieno alle 3.30 lungo la strada provinciale 62 Cisa, a Brescello, nel Reggiano, mentre pedalavano sulle loro biciclette. Travolti da una Volkswagen Passat, uno dei due è morto. Le vittime sono entrambe originarie di Pontedera, nel Pisano: a perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni, mentre il secondo giovane – 18 anni – è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Parma. Per il suo amico sono stati inutili i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118. Alla guida dell’auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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