Auto con alla guida un napoletano investe due ciclisti | muore 19enne ferito l' amico

Un ragazzo di 19 anni di Pontedera è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in bicicletta lungo la strada provinciale 62 "Cisa", nel comune di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Un secondo ciclista, un 18enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli, auto a tutta velocità travolge e uccide due donne - Ore 14 del 23/03/2026

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Carrozziere fermato mentre guida con tasso alcolemico tre volte superiore al limite, l’auto era di una clienteAssisi: l'uomo è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza e appropriazione indebita ... msn.com