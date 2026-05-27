Incidente a Vidracco | auto esce di strada e finisce nella scarpata le piante salvano la conducente

Notizia in breve

Un'auto è uscita di strada e si è fermata in una scarpata lungo la provinciale 61 a Vidracco. La conducente è rimasta intrappolata tra le piante, che hanno attutito l’impatto e evitato conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la donna e la stanno assistendo. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.