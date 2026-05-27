Incidente a Vidracco | auto esce di strada e finisce nella scarpata le piante salvano la conducente
Un'auto è uscita di strada e si è fermata in una scarpata lungo la provinciale 61 a Vidracco. La conducente è rimasta intrappolata tra le piante, che hanno attutito l’impatto e evitato conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la donna e la stanno assistendo. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.
Pauroso incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, in via Marconi (la provinciale 61) a Vidracco. Un'auto Dacia Duster è uscita di strada finendo in una scarpata. Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, che viaggiava. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
INCIDENTE SHOCK SULL'A4: AUTO SI INFILA SOTTO CAMION. DUE GIOVANI MORTI SUL COLPO
Notizie e thread social correlati
Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con PegasoNel primo pomeriggio si è verificato un incidente sulla SS73, in località La Mossa, alle porte di Arezzo.
Incidente stradale, auto esce di strada e finisce su un campo: estratto il conducente dal veicoloUn incidente stradale si è verificato nel Comune di Monteleone d’Orvieto, in località Santa Maria.