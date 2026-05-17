Delirio in Slovenia 19enne guida con l’amico sul cofano l’incidente è grave

Nella mattinata di sabato 16 maggio, alle 5:20, in Slovenia, in via Prešeren a Isola, si è verificato un incidente coinvolgendo due giovani di 19 anni. Uno di loro guidava senza patente valida e aveva un amico sdraiato sul cofano dell’auto. Dopo una frenata, l’amico è rimasto ferito. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’accaduto, che ha portato a conseguenze gravi per entrambi i giovani coinvolti.

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