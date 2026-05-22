Guida ubriaco e drogato Investe due sorelle e fugge Una muore l’altra è ferita

Due sorelle scendono dalla metropolitana alla fermata Udine. Mentre attraversano la strada, un'auto guidata da una persona in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga le investe. Uno degli scontri risulta fatale, mentre l’altra rimane ferita. Dopo l’incidente, il conducente si allontana dal luogo senza prestare soccorso. La vittima e l’altra sorella vengono trasportate in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca il responsabile.

e Marianna Vazzana Alfonsa e Filomena Curiale sono appena scese dalla metropolitana verde alla fermata Udine. Lì ci sono arrivate dal San Raffaele, dove come ogni giorno sono andate a trovare la terza sorella. La prima, la più anziana coi suoi 75 anni compiuti l’8 maggio, viene a Milano dall’agrigentina Joppolo Giancaxio per accompagnare la più piccola, la sessantacinquenne V., nei ricoveri programmati nell’ospedale di via Olgettina. Quando arrivano dalla Sicilia, la settantenne Filomena, che vive nell’hinterland, preferisce stare accanto ad Alfonsa nell’appartamento di via Carnia affittato da un’associazione che mette a disposizione alloggi per i parenti di malati provenienti da fuori Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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