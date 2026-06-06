Gli ultimi dati segnalano un aumento delle violenze minorili che non sono attribuibili a baby gang organizzate. Si tratta di episodi di microdelinquenza, spesso legati a disagio sociale, che vengono accentuati dalla diffusione sui social network. Questi atti di violenza coinvolgono giovani che agiscono singolarmente o in piccoli gruppi, senza una struttura organizzata dietro. La tendenza è stata evidenziata da fonti ufficiali, sottolineando come il fenomeno sia diverso rispetto alle baby gang tradizionali.

Il dato che emerge è senza dubbio l’aumento delle violenze minorili, "non riconducibile a forme strutturate di baby gang, ma da riferire a episodi di microdelinquenza molto spesso frutto di disagio sociale amplificati dalla diffusione sui social network". Sono stati arrestati o denunciati alla Procura dei minori 541 ragazzi (erano stati 481 un anno prima e 397 quello precedente), il 12,5 % in più. Report certificato dal bilancio degli ultimi dodici mesi di attività dell’ Arma, che ieri ha festeggiato il 212° anno di fondazione, alla caserma Forleo del comando provinciale. Dodici mesi in cui i carabinieri bergamaschi, 900 in 50 stazioni, si sono occupati di 35. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aumentano le violenze minorili: "Non riconducibili a baby gang"

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