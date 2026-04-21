Sicurezza stretta del governo Meloni | giro di vite su baby gang violenze e immigrazione

Il governo ha approvato un nuovo Decreto Sicurezza che introduce misure più rigide contro le baby gang e le violenze, rafforzando i controlli sull’immigrazione. Le norme prevedono sanzioni più severe per chi commette reati in ambito urbano e misure di espulsione più rapide per i cittadini stranieri coinvolti in attività illecite. La legge entra in vigore dopo un iter parlamentare che ha visto il sostegno della maggioranza di governo.

L’Italia cambia passo sulla sicurezza. Con il nuovo Decreto Sicurezza, il governo Meloni imprime infatti un’accelerazione decisa nella lotta a criminalità, degrado e violenza giovanile, rafforzando strumenti e tutele per le forze dell’ordine e introducendo norme più severe per chi mette a rischio l’ordine pubblico. Un intervento organico che punta a rispondere alle emergenze più sentite dai cittadini: dalle baby gang alle manifestazioni violente, fino alla gestione dei flussi migratori. Guerra alle baby gang: tolleranza zero. Il decreto segna una svolta nel contrasto alla criminalità giovanile: dallo stop alla vendita di coltelli e armi ai minori alle pene più dure per chi gira armato senza motivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sicurezza, stretta del governo Meloni: giro di vite su baby gang, violenze e immigrazione Notizie correlate Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri a nuove misure: pene più severe per borseggiatori e stretta su baby gangIl Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza, che si inserisce – secondo il premier Giorgia... Stretta su baby gang e coltelli tra giovani, multe ai genitori: ecco cosa prevede il decreto legge sulla sicurezzaCortei e manifestazioni off limits per i violenti e i sospetti, un registro separato per i reati con "causa di giustificazione", una pesante stretta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dl sicurezza, stretta sul piccolo spaccio e deroghe al divieto di coltelli: sì del Senato, tutte le misure; Decreto sicurezza, il Senato approva la stretta: dai cortei ai coltelli, ecco cosa cambia; Dl Sicurezza, il Governo allenta la stretta sui coltelli: porto consentito con giustificato motivo; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo. Sicurezza, Governo pone fiducia alla Camera: dopo stop Mattarella verso decreto correttivo su incentivi rimpatriIl governo accelera sul decreto Sicurezza e sceglie la strada della fiducia. A chiederla, nell’Aula della Camera dei deputati, è stato il ministro ... pupia.tv Governo Meloni, l’esecutivo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, domani il voto poi sedute-fiume fino a venerdì: news in direttaLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. Il provvedimento ... fanpage.it La Giunta comunale ha aperto la strada, approvando la risoluzione contrattuale. Si chiude così una vicenda che per anni ha tenuto bloccato un cantiere strategico per la comunità e per la sicurezza dei nostri bambini - facebook.com facebook Caos alla Camera sul decreto sicurezza: Aula sospesa e scontro totale x.com