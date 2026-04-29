Reggio Calabria violenze su persone vulnerabili | smantellata baby-gang

Nella provincia di Reggio Calabria, all’alba, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di cinque giovani tra i 20 e i 22 anni a Gioia Tauro. L’indagine ha portato allo smantellamento di una baby-gang coinvolta in episodi di violenza contro persone vulnerabili. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla microcriminalità nella zona.

Operazione dei Carabinieri all’alba a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata eseguita un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di cinque giovani tra i 20 e i 22 anni. Lo riferisce in un comunicato il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, prevede gli arresti domiciliari per tre indagati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagine – condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e della Stazione di Melicucco – riguarda una presunta baby gang responsabile di gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: smantellata baby-gang Notizie correlate Reggio Calabria, "se gli dai una coltellata il video va virale": smantellata gang dell'orroreAvrebbero fatto parte di una gang resasi responsabile di gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Leggi anche: Sicurezza, stretta del governo Meloni: giro di vite su baby gang, violenze e immigrazione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: misure cautelari per 5 giovani; Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: smantellata baby-gang; Reggio Calabria, se gli dai una coltellata il video va virale: smantellata gang dell'orrore; Processo per violenze di gruppo su ragazzina, assolti in appello 3 minori. Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: smantellata baby-gangOperazione dei Carabinieri all’alba a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata eseguita un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di ... lapresse.it Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: misure cautelari per 5 giovaniCinque misure cautelari sono state eseguite dalle prime ore dell’alba dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, nell’ambito di un’indagine su gravi episodi di vi ... tg24.sky.it “Se gli dai una coltellata, questo video diventa virale”: cinque giovani arrestati a Reggio Calabria per violenza e maltrattamenti - facebook.com facebook