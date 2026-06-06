Attività commerciali al setaccio denunce e multe Due impianti di videosorveglianza abusivi

Durante controlli nelle attività commerciali, sono stati scoperti due impianti di videosorveglianza installati illegalmente. Sono state presentate tre denunce e comminate multe per circa 15mila euro. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza sul lavoro. Le ispezioni continuano in diverse zone della città.

TERNI Raffica di controlli nelle attività commerciali per il rispetto delle normative igienico sanitarie e sulla sicurezza sul lavoro: scattano tre denunie e multe per circa 15mila euro.Le ispezioni dei carabinieri hanno riguardato la zona tra Amelia ed Orvieto. I militari del Nas hanno proceduto alla sospensione dell’attività di magazzino per carenti condizioni igienico-sanitarie nei confronti di un bar-pizzeria dell’amerino bloccando, fino all’ottemperanza delle relative prescrizioni, alimenti e bevande per un valore complessivo di circa 50mila euro e contestando una sanzione amministrativa pari a 3 mila euro. Diverse le irregolarità riscontrate invece a proposito del lavoro nero e della sicurezza sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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