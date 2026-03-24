Eboli al setaccio | una denuncia e un arresto sanzionati due abusivi fuori al PalaSele

A Eboli, la Polizia Municipale ha denunciato un uomo di 45 anni e arrestato un altro soggetto. Durante un controllo davanti al PalaSele, due persone sono state sanzionate per aver svolto attività abusiva. Un uomo del posto ha tentato di scappare quando gli agenti gli hanno ordinato di fermarsi, ma è stato comunque fermato.

In particolare, un uomo non si è fermato all'Alt e un altro è stato condotto in carcere dopo il grave accaduto di febbraio Polizia Municipale di Eboli in azione: è finito nei guai un 45enne del posto che non si sarebbe fermato all’alt degli agenti, tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato. E' emerso che la sua auto non aveva copertura assicurativa ed è quindi stato denunciato. Intanto, in occasione del concerto di Luchè al Palasele, gli agenti hanno controllato due venditori abusivi molto insistenti, originari dell’hinterland napoletano. Sanzionati, dunque, i due per un importo complessivo di 10.000 euro, con il sequestro della merce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Al Palasele si torna a gioire, la Feldi Eboli ne segna 6 al MantovaSuccesso interno per la Feldi Eboli, che supera 6-3 il Mantova Calcio a 5 al Palasele al termine di una gara vivace e ricca di emozioni. Leggi anche: "L'Ultima Notte Rosa" fa tappa a Eboli: al PalaSele arriva Umberto Tozzi