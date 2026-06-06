Atletica leggera - L’evento Oggi inizia il Meeting C’è il Gran Gala Esordienti

E’ il giorno del grande evento tanto atteso. Fine settimana dedicato all’atletica internazionale al "Moreno Martini". Si inizia questo pomeriggio, a partire dalle 16, quando si alzerà il sipario sulla sedicesima edizione dell’ "Italiana Assicurazioni Gran Gala Esordienti", la manifestazione dedicata agli atleti più giovani, autentico fiore all’occhiello nel panorama degli eventi sportivi giovanili. Oltre al ruolo chiave di Italiana Assicurazioni, per la terza edizione sponsor principale del "Gran Gala Esordienti", con lo scopo di favorire lo sport giovanile e di promuovere uno stile di vita sano che sia la prima forma di benessere e di assicurazione, creando un impatto positivo duraturo sul territorio, l’evento si svolge anche grazie al supporto di lunga data della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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