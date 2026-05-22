Sport vintage e motori | i campionati di atletica leggera Happy Days e il Japanese Cars Meeting

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio si svolgeranno diversi eventi: alle competizioni di atletica leggera nello stadio Santamonica, che vedranno protagonisti gli atleti, si affiancherà il raduno di auto giapponesi al Misano World Circuit. La manifestazione dedicata ai motori ospiterà una vasta esposizione di vetture d’epoca, mentre in città si terrà una festa musicale in stile vintage. Questi appuntamenti porteranno in scena sport, musica e passione per le auto d’epoca, offrendo un’occasione di intrattenimento per un pubblico vario.

Sabato 23 e domenica 24 maggio sono all’insegna dell’energia, della musica, dello stile vintage ma anche dello sport, con la regina delle discipline sportive protagonista allo stadio Santamonica e il grande raduno delle vetture giapponesi in scena a Misano World Circuit.In entrambe le giornate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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