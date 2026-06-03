Atletica leggera | Matilde Paggi terza al Brixia meeting
Matilde Paggi si è piazzata terza nella gara di atletica leggera al Brixia Meeting. La competizione si è svolta a Bressanone, con la partecipazione di 16 squadre provenienti da Italia, Germania, Svizzera e una rappresentativa nazionale. La Lombardia ha conquistato il successo nel torneo internazionale Under 18, con la squadra regionale lombarda che ha dominato la manifestazione.
Lombardia in trionfo al Brixia Next Gen Under 18. La selezione regionale lombarda Allievie domina la scena a Bressanone (Bolzano) nella seconda edizione del match internazionale per rappresentative territoriali o zonali (16 squadre coinvolte tra Italia, Germania, Svizzera e la nazionale della. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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