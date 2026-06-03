Atletica leggera | Matilde Paggi terza al Brixia meeting

Notizia in breve

Matilde Paggi si è piazzata terza nella gara di atletica leggera al Brixia Meeting. La competizione si è svolta a Bressanone, con la partecipazione di 16 squadre provenienti da Italia, Germania, Svizzera e una rappresentativa nazionale. La Lombardia ha conquistato il successo nel torneo internazionale Under 18, con la squadra regionale lombarda che ha dominato la manifestazione.