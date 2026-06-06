Assegno unico Isee da rinnovare entro giugno | i nuovi importi e cosa serve per avere gli arretrati
L'Inps ha reso disponibili le istruzioni operative per la gestione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Chi riceve questa prestazione deve rinnovare l’Isee entro il mese di giugno per aggiornare gli importi. Per ottenere eventuali arretrati, è necessario presentare i documenti richiesti e aggiornare la certificazione Isee, che influisce sull’assegno spettante. La comunicazione riguarda le procedure da seguire e i requisiti necessari per il rinnovo.
L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per la gestione dell?Assegno unico e universale per i figli a carico. Con la circolare numero 7 del 30 gennaio 2026, sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
ASSEGNO UNICO 2026: Se NON fai QUESTO entro il 30 GIUGNO perdi TUTTO!
Notizie e thread social correlati
Assegno unico aprile 2026 più basso, errori ISEE dietro ai nuovi importi: come avere gli arretratiA partire da aprile 2026, sono stati effettuati i pagamenti dell’assegno unico, ma numerose famiglie hanno ricevuto importi più bassi rispetto ai...
Assegno unico: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretratiFino al 30 giugno 2026, è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per richiedere l’Assegno Unico Universale.
Temi più discussi: Assegno unico: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati; Assegno unico: da luglio importi più bassi per chi non ha l’ISEE; Assegno unico, ancora poco tempo per presentare l’Isee: ecco come non perdere gli arretrati e le scadenze; Assegno unico, si possono recuperare fino 3 mesi di arretrati entro il 30 giugno: le istruzioni Inps.
Stai per prendere il congedo di maternità? Puoi fare domanda solo online sul sito dell’INPS. Ricorda che puoi richiedere l’Assegno Unico. È disponibile anche il Bonus Asilo Nido. Ricorda di aggiornare l’ISEE! Salva questo video! #congedomat x.com
Il 30 giugno segna il termine ultimo per presentare l’ISEE aggiornato e ottenere gli arretrati spettanti dell’assegno unico. Dal 1° luglio si perde il diritto a tali somme e la prestazione continuerà ad essere erogata con l’importo minimo fino all’invio della dichi facebook
Assegno unico, ISEE entro 30 giugno 2026 per arretratiAssegno unico INPS: ISEE entro il 30 giugno 2026 per ottenere arretrati da marzo. Senza DSU importo minimo. I dettagli ... quotidianodiragusa.it
Assegno unico 2026, INPS fissa date e scadenza ISEEAssegno unico 2026, INPS definisce le date di pagamento e la scadenza del 30 giugno per aggiornare l’ISEE ed evitare tagli ... quotidianodiragusa.it