Assegno unico Isee da rinnovare entro giugno | i nuovi importi e cosa serve per avere gli arretrati

Da ilmessaggero.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inps ha reso disponibili le istruzioni operative per la gestione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Chi riceve questa prestazione deve rinnovare l’Isee entro il mese di giugno per aggiornare gli importi. Per ottenere eventuali arretrati, è necessario presentare i documenti richiesti e aggiornare la certificazione Isee, che influisce sull’assegno spettante. La comunicazione riguarda le procedure da seguire e i requisiti necessari per il rinnovo.

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L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per la gestione dell?Assegno unico e universale per i figli a carico. Con la circolare numero 7 del 30 gennaio 2026, sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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