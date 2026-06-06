Assegno unico Isee da rinnovare entro giugno | i nuovi importi e cosa serve per avere gli arretrati

Notizia in breve

L'Inps ha reso disponibili le istruzioni operative per la gestione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Chi riceve questa prestazione deve rinnovare l’Isee entro il mese di giugno per aggiornare gli importi. Per ottenere eventuali arretrati, è necessario presentare i documenti richiesti e aggiornare la certificazione Isee, che influisce sull’assegno spettante. La comunicazione riguarda le procedure da seguire e i requisiti necessari per il rinnovo.