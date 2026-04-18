A partire da aprile 2026, sono stati effettuati i pagamenti dell’assegno unico, ma numerose famiglie hanno ricevuto importi più bassi rispetto ai mesi precedenti. La riduzione sembra essere legata a errori nelle dichiarazioni ISEE, che hanno influenzato gli importi calcolati. Chi si trova in questa situazione può verificare come richiedere eventuali arretrati e quali passaggi seguire per correggere eventuali errori nelle dichiarazioni.

I pagamenti dell’assegno unico di aprile 2026 sono partiti, ma per molte famiglie l’importo ricevuto è risultato inferiore rispetto ai mesi precedenti. Una riduzione che non è casuale, ma legata a un elemento preciso: l’aggiornamento dell’ISEE. Secondo quanto emerge, il problema riguarda soprattutto chi non ha presentato la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2026. In questi casi, l’INPS ha applicato automaticamente l’importo minimo previsto dalla normativa. Il cambiamento era già previsto dalle regole del sistema. A partire da marzo 2026, infatti, l’assegno unico viene calcolato sulla base del nuovo ISEE aggiornato all’anno in corso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assegno unico aprile 2026 più basso, errori ISEE dietro ai nuovi importi: come avere gli arretrati

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