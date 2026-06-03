Assegno unico | ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati

Fino al 30 giugno 2026, è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per richiedere l’Assegno Unico Universale. La scadenza per evitare di perdere eventuali arretrati è fissata a questa data, riferendosi all’anno in corso. La richiesta si basa sulla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare e riguarda l’importo effettivamente spettante. La presentazione della DSU permette di accedere ai benefici dall’inizio di marzo.

Fino al 30 giugno 2026 è ancora possibile presentare la DSU per ottenere, a decorrere dallo scorso mese di marzo, l’Assegno Unico Universale nel suo importo effettivamente spettante in ragione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare. In mancanza di ISEE la prestazione spetta comunque ma secondo gli importi minimi previsti dalla normativa. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Erogazione dell’Assegno Unico in base all’ISEE. Quale ISEE si utilizza per l’Assegno Unico. Cosa succede in assenza di ISEE. Erogazione d’ufficio dell’Assegno Unico. Importi minimi in assenza di DSU entro il 30 giugno 2026. DSU in tempi brevi grazie al modello precompilato. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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Assegno Unico 2026: dopo il 30 Giugno addio ai soldi degli arretrati

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