asd milano 3 basket festa per i 40 anni due giorni di tornei

L’Asd Milano 3 Basket ha festeggiato i suoi quarant’anni con due giorni di eventi, tra tornei, giochi, stand e altre iniziative. L’associazione, attiva a Basiglio dal 1986, ha organizzato questa celebrazione per commemorare il suo percorso di quattro decenni nel settore.

Due giorni di tornei, giochi, stand e iniziative per celebrare i quarant’anni di attività dell’Asd Milano 3 Basket, attiva a Basiglio dal 1986. Patrocinata dall’amministrazione comunale, la festa comincerà oggi e proseguirà domani negli spazi antistanti il palazzetto dello sport di via Salvo D’Acquisto. A dare il via al ricco programma dell’iniziativa, che vedrà la presenza della sindaca Lidia Reale e dell’assessore Alberto Cervi in alcuni dei momenti clou, sarà il "Microbasket Open Air". A seguire, la giornata proporrà un torneo 3x3 dalle 10 alle 18, una "Ball Run" dalle 15.30 alle 16.30, che vedrà gli atleti della Milano 3 Basket effettuare una "staffetta cestista" tra i vialetti del territorio, una gara di tiro da 3 punti dalle 18 alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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