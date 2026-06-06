Asd Milano 3 Basket festa per i 40 anni Due giorni di tornei

Da ilgiorno.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Asd Milano 3 Basket ha festeggiato i suoi quarant’anni con due giorni di eventi, tra tornei, giochi, stand e altre iniziative. L’associazione, attiva a Basiglio dal 1986, ha organizzato questa celebrazione per commemorare il suo percorso di quattro decenni nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due giorni di tornei, giochi, stand e iniziative per celebrare i quarant’anni di attività dell’Asd Milano 3 Basket, attiva a Basiglio dal 1986. Patrocinata dall’amministrazione comunale, la festa comincerà oggi e proseguirà domani negli spazi antistanti il palazzetto dello sport di via Salvo D’Acquisto. A dare il via al ricco programma dell’iniziativa, che vedrà la presenza della sindaca Lidia Reale e dell’assessore Alberto Cervi in alcuni dei momenti clou, sarà il "Microbasket Open Air". A seguire, la giornata proporrà un torneo 3x3 dalle 10 alle 18, una "Ball Run" dalle 15.30 alle 16.30, che vedrà gli atleti della Milano 3 Basket effettuare una "staffetta cestista" tra i vialetti del territorio, una gara di tiro da 3 punti dalle 18 alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

asd milano 3 basket festa per i 40 anni due giorni di tornei
© Ilgiorno.it - Asd Milano 3 Basket, festa per i 40 anni. Due giorni di tornei
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torna la sagra di Giannasi: due giorni di festa in piazza tra pollo fritto, birra e tornei di calcio balillaLa sagra di Giannasi si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 giugno nel chiostro di piazza Buozzi, offrendo due giorni di eventi aperti al pubblico.

Superman Day a Milano, due giorni di festa a CityLife: giochi, foto e un’edicola molto specialeA Milano si svolge il ‘Superman Day’, una manifestazione che si terrà nel quartiere CityLife sabato 18 e domenica 19 aprile.

Temi più discussi: Basiglio (MI) – Quarant’anni per l’ASD Milano 3 Basket; Basiglio (MI) – Quarant’anni per l’ASD Milano 3 Basket; Playoff LBA, al via le semifinali: si parte con Brescia – Milano, poi Virtus – Venezia; L'Ospedale Niguarda ottiene la certificazione Joint Commission International: un traguardo raggiunto da pochissimi ospedali pubblici italiani.

asd milano asd milano 3 basketAsd Milano 3 Basket, festa per i 40 anni. Due giorni di torneiDue giorni di tornei, giochi, stand e iniziative per celebrare i quarant’anni di attività dell’Asd Milano 3 Basket, ... ilgiorno.it

asd milano asd milano 3 basketBasiglio (MI) – Quarant’anni per l’ASD Milano 3 BasketLa festa si svolgerà nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno, con un ricco calendario di iniziative negli spazi antistanti il palazzetto dello sport, in via Salvo D’Acquisto (mi-lorenteggio.com ... mi-lorenteggio.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web