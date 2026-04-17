Superman Day a Milano due giorni di festa a CityLife | giochi foto e un’edicola molto speciale

A Milano si svolge il ‘Superman Day’, una manifestazione che si terrà nel quartiere CityLife sabato 18 e domenica 19 aprile. L’evento prevede attività come giochi, sessioni di foto e un’edicola dedicata, organizzate da Warner Bros. per celebrare il supereroe. L’iniziativa coinvolge appassionati e famiglie, offrendo momenti di intrattenimento e opportunità di scattare fotografie con personaggi e decorazioni tematiche.

Milano, 17 aprile 2026 – Tutto pronto, a Milano, per il ‘Superman Day’. Sabato 18, e domenica 19 aprile, Warner Bros. Discovery Italia invita tutti i fan a festeggiare il primo supereroe della storia nel quartiere di CityLife con un evento esclusivo. Un appuntamento nato anche in occasione dell’ uscita al cinema dell’attesissimo nuovo film dei DC Studios, ‘Supergirl’, in arrivo nelle sale italiane il 25 giugno 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Creato dallo scrittore Jerry Siegel e dall’artista Joe Shuster, Superman ha cambiato il mondo della cultura pop a partire dalla pubblicazione dell’iconico fumetto Action Comics #1 della DC il 18 aprile 1938.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superman Day a Milano, due giorni di festa a CityLife: giochi, foto e un’edicola molto speciale Notizie correlate ‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’, a CityLife piste di snowtubing gratuite: giorni e orariMilano, 3 febbraio 2026 – In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il cuore della città accoglie... Leggi anche: Piccoli golosi in festa a Nardò: da Baby Party uno speciale Nutella day Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Superman Day, a Milano nasce il mondo di Metropolis (con attività gratuite aperte a tutti); Superman Day: a Milano l'unico evento europeo per celebrare il supereroe nato nel 1938 come fumetto; Warner Bros. Discovery celebra il Superman Day. A Milano l’unico evento europeo; Warner Bros. Discovery Italia celebra il Superman Day. Superman Day a Milano, due giorni di festa a CityLife: giochi, foto e un’edicola molto specialeAppuntamento sabato 19 e domenica 20 aprile in piazza Tre Torri. L’appuntamento anticipa anche l’arrivo al cinema di ‘Supergirl’, previsto per il 25 giugno, con protagonista Milly Alcock ... ilgiorno.it Superman Day, a Milano nasce il mondo di Metropolis (con attività gratuite aperte a tutti)Una giornata dedicata a Superman nel cuore di Milano: sabato 18 aprile, Warner Bros invita i fan di tutto il mondo a festeggiare il ‘Superman Day’ in onore del primo supereroe della storia. L'evento è ... milanotoday.it Superman Day 2026: da Superman a Supergirl, la nuova era DC tra fumetti, cinema ed eventi globali Qualcosa di profondamente magnetico accade ogni volta che il calendario segna il 18 aprile, come se una linea invisibile collegasse quasi novant’anni di im facebook > #Cinema #EventiMilano #SupermanDay #SupermanMilano #WarnerBrosDiscoveryItalia x.com