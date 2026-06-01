Torna la sagra di Giannasi | due giorni di festa in piazza tra pollo fritto birra e tornei di calcio balilla
La sagra di Giannasi si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 giugno nel chiostro di piazza Buozzi, offrendo due giorni di eventi aperti al pubblico. L’evento prevede la presenza di cibo, con pollo fritto e birra, e attività ricreative come tornei di calcio balilla. La manifestazione si ripete annualmente e si svolge in un’area pubblica centrale della città.
Venerdì 5 e sabato 6 giugno torna la Sagra di Giannasi, due giornate di festa aperte a tutti nell'iconico chiostro di piazza Buozzi. Durante il weekend i partecipanti potranno mangiare i piatti tipici del chiostro (uno tra tutti: il pollo fritto), sfidarsi a calcio-balilla o giocare a carte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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