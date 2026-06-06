Venerdì 5 giugno 2026, l’ultima puntata di “Ore 14 Sera” è andata in onda su Rai 2, condotta da Milo Infante. Contestualmente, nello stesso orario, sono andati in scena “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La trasmissione di Infante si è conclusa con una puntata speciale in prima serata, senza dettagli sui contenuti specifici. I dati di ascolto indicano una competizione tra i programmi in quella fascia oraria.

In prima serata su Rai 2 è andata in onda l'ultima puntata di Ore 14 Sera condotto da Milo Infante, ecco tutti i dati Auditel e chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri, venerdì 5 giugno 2026? Nell'Access Prime Time i protagonisti sono stati S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, venerdì 5 giugno 2026, dallo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna a Campioni del mondo contro Ore 14 Sera

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