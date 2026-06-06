Ascolti tv ieri venerdì 5 giugno 2026 dallo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna a Campioni del mondo contro Ore 14 Sera

Da ilgiornaleditalia.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026, l’ultima puntata di “Ore 14 Sera” è andata in onda su Rai 2, condotta da Milo Infante. Contestualmente, nello stesso orario, sono andati in scena “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La trasmissione di Infante si è conclusa con una puntata speciale in prima serata, senza dettagli sui contenuti specifici. I dati di ascolto indicano una competizione tra i programmi in quella fascia oraria.

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