Ascolti tv ieri 8 maggio 2026 | dallo scontro tra GF Vip Ore 14 Sera e Quarto Grado a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Da ilgiornaleditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, venerdì 8 maggio 2026, i dati di ascolto televisivo hanno mostrato differenze tra i principali programmi andati in onda. Nel pomeriggio e in prima serata, si sono confrontati programmi come il Grande Fratello Vip, Ore 14 Sera, Quarto Grado, La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Gli ascolti sono stati raccolti dall’Access prime time fino alla prima serata, evidenziando le preferenze degli spettatori nel corso della giornata.

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Gli ascolti tv di ieri, venerdì 8 maggio 2026, vedono lo scontro tra diversi programmi di punta della reti Rai e Mediaset, fra cui il Grande Fratello Vip, Ore 14 Sera in prima serata e La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi nell'Access Prime Time. La serata conferma un panorama televisivo molto competitivo: Rai1 e Canale5 protagoniste di una sfida serrata. Il pubblico si è distribuito tra intrattenimento, cinema, approfondimento e informazione. Ascolti tv ieri sera, venerdì 8 maggio 2026 Su Rai1, MilleunaCover Sanremo raccoglie 1.926.000 spettatori pari al 13.4% di share (21:50–00:18). Su Canale5, Grande Fratello Vip ottiene 1.892.000 spettatori con il 16.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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