Ascolti tv ieri venerdì 5 giugno chi ha vinto tra Quarto Grado Ore 14 Sera Campioni del Mondo e L' Erede

Venerdì 5 giugno, i programmi più seguiti in prima serata sono stati “Ore 14 Sera”, “Quarto Grado”, “Campioni del Mondo” e “L'Erede”. I dati Auditel mostrano che “Ore 14 Sera” ha registrato il maggior numero di spettatori, seguito da “Quarto Grado”. “Campioni del Mondo” e “L'Erede” hanno avuto ascolti inferiori, ma comunque significativi. La sfida tra i programmi ha coinvolto un pubblico vario, con preferenze diverse tra le fasce di età.

Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 5 giugno per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, vedono uscire vincitrice Milly Carlucci su Rai1 con Campioni del mondo – Italia loves Unesco, davanti a L’Erede. Nuzzi, con ospite Marco Poggi a Quarto Grado, vince il confronto diretto con Infante. Nell’access prime time, successo di La Ruota della Fortuna su Affari tuoi, mentre nel preserale vince Reazione a catena contro Avanti un altro. Ecco i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 5 giugno: chi ha vinto tra Quarto Grado e Ore 14 Sera I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 29 maggio chi ha vinto tra Con il cuore, L'Erede, Quarto Grado e Propaganda Live; Ascolti tv di ieri: vince Con il cuore, nel nome di Francesco (18.3%) su L’erede (14.6%), De Martino supera Scotti; Ascolti Tv ieri (29 maggio): vince Rai 1 con Con il Cuore, ma Quarto Grado e L'Erede continuano a convincere; Ascolti tv ieri giovedì 4 giugno chi ha vinto tra Diversi come due gocce d'acqua, Quarto Grado e Montmartre.

in prima serata su rete4 #quartogrado all’11,5% ieri sera ha persino battuto la prima di #montmartre su canale5 all’11,1% #ascoltitv x.com

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Ascolti tv ieri (venerdì 5 giugno): Italia loves Unesco vince con il botto, L'Erede su Canale 5 calaRai 1 batte gli ascolti con la messa in onda di Campioni del mondo - Italia loves Unesco. L'erede raggiunge il 13.2% di share. libero.it