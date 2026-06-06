Ascolti tv ieri venerdì 5 giugno chi ha vinto tra Quarto Grado Ore 14 Sera Campioni del Mondo e L' Erede

Da virgilio.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno, i programmi più seguiti in prima serata sono stati “Ore 14 Sera”, “Quarto Grado”, “Campioni del Mondo” e “L'Erede”. I dati Auditel mostrano che “Ore 14 Sera” ha registrato il maggior numero di spettatori, seguito da “Quarto Grado”. “Campioni del Mondo” e “L'Erede” hanno avuto ascolti inferiori, ma comunque significativi. La sfida tra i programmi ha coinvolto un pubblico vario, con preferenze diverse tra le fasce di età.

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