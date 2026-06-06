Ascolti tv 5 giugno 2026 | Campioni del mondo – Italia Loves Unesco L’Erede Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv venerdì 5 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Campioni del mondo – Italia Loves Unesco ” contro “ L’Erede “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 5 giugno 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Con il cuore nel nome di Francesco vs L’Erede. Auditel ieri sera, 5 giugno 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Con il cuore nel nome di Francesco” contro “L’Erede”. Chi ha vinto? Rai1: Campioni del mondo – Italia Loves Unesco, l’evento condotto da Milly Carlucci dall’Arena di Verona con star della lirica, del pop e del rock ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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