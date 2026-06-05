Ascolti tv 4 giugno 2026 | Diversi come due gocce d’acqua Montmartre Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Diversi come due gocce d’acqua”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Montmartre”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I programmi sono stati confrontati in termini di ascolti, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici.

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Ascolti tv giovedì 4 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Diversi come due gocce d’acqua ” contro “ Montmartre “.  Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 4 giugno 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Diversi come due gocce d’acqua vs Montmartre. Auditel ieri sera, 4 giugno 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Diversi come due gocce d’acqua” contro “Montmartre”. Chi ha vinto? Rai1: Diversi come due gocce d’acqua, la divertente commedia per la tv con Alessio Lapice e Chiara Celotto dalla fortunata serie “Purché finisca bene” ha divertito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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