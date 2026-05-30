Ascolti tv 29 maggio 2026 | Con il cuore nel nome di Francesco L’Erede Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Venerdì 29 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra le due principali reti televisive. Su Rai1, “Con il cuore nel nome di Francesco” ha raccolto 4,2 milioni di spettatori, mentre su Canale 5, “L’Erede” ha totalizzato 3,8 milioni. Entrambi i programmi hanno superato i 15% di share. Su Rai1 sono andati in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, con ascolti rispettivamente di 3,5 e 3 milioni.

Ascolti tv venerdì 29 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Con il cuore nel nome di Francesco ” contro “ L’Erede “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 29 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Con il cuore nel nome di Francesco vs L’Erede. Auditel ieri sera, 29 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Con il cuore nel nome di Francesco” contro “L’Erede”. Chi ha vinto? Rai1: Con il cuore nel nome di Francesco, la maratona benefica condotta da Carlo Conti in diretta da Assisi ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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