Ascoli-Union Brescia domenica 07 giugno 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 7 giugno alle 18, si gioca la partita decisiva tra Ascoli e Union Brescia, che si sfidano per la promozione in Serie B. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, entrambe le squadre si presentano in campo senza vantaggi. È l’ultimo atto del campionato di Serie C, con la posta in palio la possibilità di salire di categoria.

Ultimo atto del campionato di Serie C, la madre di tutte le partite che deciderà chi tra Ascoli e Union Brescia tornerà in cadetteria; si parte in perfetta parità dopo l’1 a 1 della gara d’andata. Partita equilibrata doveva essere e così è stato, con l’interruzione per pioggia che ci ha messo del suo interrompendo la gara al 60? prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Ascoli-Union Brescia: la finale playoff di Serie C domenica 7 giugno alle 18:00 su Sky Sport Uno

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Ascoli-Union Brescia, le probabili formazioni e dove vederla: tutto sul match in programma domenica 7 giugno alle ore 18:00. x.com

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