Salernitana-Union Brescia domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Vittoria granata all’Arechi

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Salernitana e Union Brescia si gioca domenica alle 18:00, all’Arechi. Le due squadre, entrambe in cerca di riscatto, scendono in campo nel penultimo turno dei playoff di Serie C. Le formazioni sono state annunciate e i convocati sono stati resi noti. La sfida rappresenta un’ultima chance per ottenere la promozione in cadetteria, con ogni risultato ancora possibile.

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Penultimo atto dei playoff di Serie C dove ogni posizione di classifica si annulla e ci si gioca la cadetteria, e la sfida tra Salernitana e Union Brescia vede di fronte due nobili decadute a caccia della gloria perduta. La bersagliera ha sbaragliato il Ravenna vincendo sia all’andata che al ritorno, senza troppi problemi e con atteggiamento da grande squadra: lo aveva detto Cosmi alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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