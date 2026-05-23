Domenica 24 maggio alle 18 si gioca Salernitana contro Union Brescia, penultimo turno dei playoff di Serie C. La partita decide chi accederà alla Serie B, con entrambe le squadre in cerca di riscatto. La sfida mette di fronte due club storici in cerca di risalita. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono aperti. La partita rappresenta un passaggio cruciale nel percorso verso la promozione.

Penultimo atto dei playoff di Serie C dove ogni posizione di classifica si annulla e ci si gioca la cadetteria, e la sfida tra Salernitana e Union Brescia vede di fronte due nobili decadute a caccia della gloria perduta. La bersagliera ha sbaragliato il Ravenna vincendo sia all’andata che al ritorno, senza troppi problemi e con atteggiamento da grande squadra: lo aveva detto Cosmi alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Salernitana-Union Brescia (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli-Udinese (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiAl Napoli basta un punto nell’ultimo turno di campionato per assicurarsi il secondo posto, che renderebbe la stagione nel complesso positiva...

Kristiansund BK-Viking Stavanger (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiDecimo turno di Eliteserien norvegese che vede nel suo programma domenicale il Viking Stavanger campione uscente impegnato sul campo del Kristiansund...

Salernitana-Union Brescia, le probabili formazioni e dove vederla: tutto sul match in programma domenica 24 maggio alle ore 21:00. x.com

Salernitana-Union Brescia, la sfida live con Diretta StadioLa sfida di andata della semifinale playoff tra Salernitana e Union Brescia vivila con Diretta Stadio. Segui la trasferta delle rondinelle attraverso le emozion ... elivebrescia.tv

Brescia, domenica alle 21 a Salerno la semifinale d’andata dei play offOggi per i biancazzurri seduta di scarico, mentre si registra un cauto ottimismo per Marras in vista del match contro la Salernitana ... giornaledibrescia.it