Ascoli e Brescia si affrontano al Del Duca in una partita decisiva per l’ultimo posto in Serie B. La gara rappresenta il ritorno della finale dei playoff di Serie C, dopo il pareggio 1-1 dell’andata al Rigamonti. La squadra di casa cerca di ottenere la promozione diretta, mentre quella ospite punta a ribaltare il risultato e assicurarsi la promozione. La partita si gioca oggi, con le due formazioni che si contendono l’accesso alla categoria superiore.

Dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, sfida di ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Tomei e Corini che si giocheranno la promozione Si giocherà al Del Duca la finale di ritorno dei playoff di Serie C, dove ci sarà in palio l'ultimo posto in Serie B. Già promosse grazie ai piazzamenti in Regular Season Vicenza, Arezzo e Benevento. La sfida tra Tomei e Corini prevede che in caso di parità, dopo l'1-1 dell'andata, si giocheranno i tempi supplementari e si passerà, eventualmente, anche ai calci di rigore per ottenere il verdetto definitivo. E allora scopriamo pronostico e quote di Ascoli-Union Brescia in programma domenica 7 giugno alle ore 18. La finale di andata, divisa su due giorni a causa della sospensione per maltempo, si era conclusa sull'1-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ascoli-Union Brescia, al Del Duca in palio l'ultimo posto in Serie B: il pronostico

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