La partita di ritorno tra Brescia e Salernitana si gioca al Rigamonti, dopo che all’andata si è conclusa con un pareggio 1-1, segnato da un gol di Crespi nel recupero. La sfida decide quale delle due squadre accederà alla finale dei playoff per la promozione in Serie B. Entrambe le squadre cercano di ottenere il risultato necessario per passare il turno, senza ulteriori dettagli sulle formazioni o sugli episodi della partita.

Gara di ritorno al Rigamonti dopo l'1-1 dell'Arechi grazie al gol di Crespi a tempo scaduto: supplementari e rigori in caso di parità E' la semifinale di ritorno dei playoff di serie C più attesa anche perché è la più equilibrata dopo il pareggio (1-1) dell'andata all'Arechi. Corini contro Cosmi, due vecchie conoscenze della serie A che si confrontano per conquistare la finalissima contro l'Ascoli (che ha vinto la prima 4-0) o il Catania. E allora scopriamo pronostico e quote di Union Brescia-Salernitana in programma mercoledì 27 maggio alle ore 20. L'Union Brescia ha il grande vantaggio di giocare in casa la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, nel corso della quale potrà sfruttare l'aiuto del pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Union Brescia-Salernitana, in palio la finale playoff per andare in serie B: il pronostico

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