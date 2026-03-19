In un’intervista a RSI Sport, l’ex calciatore e attuale allenatore del team femminile del Milan ha ricordato i momenti trascorsi con il club. Ganz ha raccontato un episodio legato alla firma con il Milan, quando Galliani gli disse qualcosa che non riusciva a comprendere subito. Le sue parole si concentrano sui ricordi legati alla sua esperienza in rossonero.

Intervistato dai microfoni di RSI Sport, l'ex calciatore del Milan e allenatore del Femminile Maurizio Ganz ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sui suoi anni passati in rossonero. In modo particolare, l'ex rossonero si è voluto soffermare sull'organizzazione della società, che riusciva a mettere a proprio agio qualsiasi calciatore arrivasse a Milano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: "Io arrivai al Milan pensando di riorganizzare tutta la mia vita, nel senso per le case, per tutto quello che concerne proprio la vita al di fuori dal calcio, mentre mi sono trovato una società organizzata al 100% perché le case le avevano già, tu sceglievi cosa mettere dentro, il giorno dopo arrivavano e te le allestivano alla grande, ti davano le macchine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ganz: “Quando firmai con il Milan, Galliani mi disse una cosa che non capii subito”

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