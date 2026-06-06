Con l’arrivo dell’estate, sono stati aperti 116 spazi pubblici in tutta la città, tra aree verdi, case di quartiere e biblioteche, disponibili per il raffreddamento e l’accesso gratuito all’acqua. Questi punti si trovano nei nove Municipi e sono destinati a offrire un rifugio durante le ondate di calore. L’iniziativa mira a garantire un luogo di riparo e ristoro per la popolazione nelle giornate più calde.

Aree verdi, case di quartiere e biblioteche: 116 luoghi della città, diffusi nei nove Municipi, accessibili a tutte e tutti, in cui ripararsi dalle ondate di calore. È la rete degli “ Spazi Freschi “, identificati e mappati dal Comune. Una misura che affianca le azioni strutturali di contrasto alle ondate e alle isole di calore – come le depavimentazioni e le riqualificazioni di parterre alberati – per offrire riparo soprattutto alle fasce più vulnerabili come anziani e anziane, bambini e bambine, persone con patologie croniche e ai più fragili sul fronte della povertà energetica. Si tratta di spazi pubblici ad accesso gratuito pensati per offrire riparo da uno dei diversi effetti del cambiamento climatico: il caldo estremo che colpisce sempre più le città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva l’estate: 116 spazi freschi e acqua gratis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, scivoli d’acqua, giostre e concerti gratis: il Luneur Park lancia l’estate formato famigliaIl Luneur Park ha inaugurato la sua estate con una serie di attività pensate per le famiglie.

Aree verdi, biblioteche climatizzate, fontanelle e sedi del Comune: la mappa degli "spazi freschi" contro il caldo estivoUna mappa interattiva di Milano individua oltre 100 spazi freschi distribuiti in tutti i quartieri.

Argomenti più discussi: Arriva l’estate: 116 spazi freschi e acqua gratis; Ebola, l’Oms rivede i numeri dell’epidemia: i casi sospetti scendono da oltre 900 a 116; Ebola, Oms riduce drasticamente numero casi sospetti: da 906 a 116; ITS Academy Tecnologia & Made in Italy: ad Ascoli Piceno cinque corsi per i supertecnici del futuro. Arriva il Building Innovation Manager.

Dal momento che l'Eurovision Asia sta per arrivare, quale paese sei più entusiasta di vedere? reddit

Arriva l’estate: 116 spazi freschi e acqua gratisAree verdi, case di quartiere e biblioteche: 116 luoghi della città, diffusi nei nove Municipi, accessibili a tutte e ... ilgiorno.it

La Commissione europea certifica un record che pesa sulle tasche degli italiani: nel 2025 l’Italia ha avuto l’elettricità all’ingrosso più cara d’Europa. Ben 116 euro/MWh contro una media UE di 85. Questo è il risultato dell’inerzia di Meloni: burocrazia paralizz x.com