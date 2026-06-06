Arriva l’estate | 116 spazi freschi e acqua gratis

Da ilgiorno.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’arrivo dell’estate, sono stati aperti 116 spazi pubblici in tutta la città, tra aree verdi, case di quartiere e biblioteche, disponibili per il raffreddamento e l’accesso gratuito all’acqua. Questi punti si trovano nei nove Municipi e sono destinati a offrire un rifugio durante le ondate di calore. L’iniziativa mira a garantire un luogo di riparo e ristoro per la popolazione nelle giornate più calde.

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Aree verdi, case di quartiere e biblioteche: 116 luoghi della città, diffusi nei nove Municipi, accessibili a tutte e tutti, in cui ripararsi dalle ondate di calore. È la rete degli “ Spazi Freschi “, identificati e mappati dal Comune. Una misura che affianca le azioni strutturali di contrasto alle ondate e alle isole di calore – come le depavimentazioni e le riqualificazioni di parterre alberati – per offrire riparo soprattutto alle fasce più vulnerabili come anziani e anziane, bambini e bambine, persone con patologie croniche e ai più fragili sul fronte della povertà energetica. Si tratta di spazi pubblici ad accesso gratuito pensati per offrire riparo da uno dei diversi effetti del cambiamento climatico: il caldo estremo che colpisce sempre più le città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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