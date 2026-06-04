È morta Marjane Satrapi autrice di Persepolis

Da ilpost.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marjane Satrapi, autrice di “Persepolis”, è morta all’età di 56 anni. La fumettista franco-iraniana aveva scritto un romanzo a fumetti in cui narrava la propria vita, offrendo uno sguardo personale sulla sua esperienza. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua opera, tradotta in molte lingue, ha ricevuto riconoscimenti internazionali.

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La fumettista franco-iraniana aveva 56 anni: nel romanzo a fumetti aveva raccontato la sua vita durante la Rivoluzione islamica in Iran Marjane Satrapi, fumettista franco-iraniana nota soprattutto per il romanzo a fumetti Persepolis, è morta a 56 anni. Persepolis è un romanzo autobiografico in bianco e nero, che racconta la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica e il suo successivo esilio in Europa. Il romanzo uscì in Francia in quattro volumi, pubblicati tra il 2000 eil 2003, e nel 2007 venne adattato in un film animato di grande successo, con la regia della stessa Satrapi. Ci sono frazioni o pezzetti di terra che appartengono... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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