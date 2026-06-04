addio a marjane satrapi autrice di persepolis

Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è morta a 56 anni. La fumettista iraniana ha utilizzato le sue illustrazioni per rappresentare i problemi socio-politici del suo paese. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari. Satrapi è nota per aver portato alla luce questioni legate alla società iraniana attraverso il suo lavoro artistico. La sua morte ha suscitato reazioni nel mondo della cultura e dell’arte.

A 56 anni muore la fumettista Marjane Satrapi che con le sue illustrazioni ha dato voce ai problemi socio-politici in Iran Marjane Satrapia 56 anni si è spenta, era un’autrice e fumettista, creatrice di romanzi che poi sono diventati adattamenti cinematografici.Satrapidivenne famosa in tutto il mondo grazie ai suoi fumetti autobiografici acclamati dalla critica, pubblicati originariamente in francese in quattro parti tra il 2000 e il 2003 e in traduzione inglese in due parti nel 2003 e 2004, rispettivamente, come Persepolis e Persepolis 2, che descrivono la sua infanzia in Iran e la sua adolescenza in Europa. Infatti lei è persiana ma poi è cresciuta in Francia, dove ora è morta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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