Un incontro pubblico si è tenuto ieri pomeriggio nell'Aula consiliare di Pago Veiano, dedicato alle aree interne. Il rappresentante del Partito Democratico ha sottolineato la necessità di fermare lo spopolamento attraverso l’implementazione di servizi e investimenti. Durante l’evento, sono stati discussi interventi su infrastrutture, sanità e scuole, con un focus sulla tutela dei territori meno popolati. Nessuna decisione formale è stata presa, ma si sono evidenziate richieste di intervento da parte dei presenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto ieri pomeriggio nell’Aula consiliare di Pago Veiano l’incontro pubblico dal titolo “Territori che resistono. Costruire sviluppo nelle aree interne”, promosso dal Circolo Intercomunale del Partito Democratico di Pago Veiano, Pesco Sannita e Pietrelcina. Un momento di confronto dedicato alle prospettive di crescita del Sannio e del Mezzogiorno, che ha coinvolto amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo e numerosi cittadini. Ad aprire i lavori è stato Nicola Gagliarde, segretario del Circolo Intercomunale, che ha evidenziato la necessità di costruire una strategia condivisa per contrastare il fenomeno dello spopolamento e creare nuove opportunità economiche e sociali nei piccoli centri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aree interne, Sarracino (PD) rilancia: “Stop allo spopolamento, servono servizi e investimenti”

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