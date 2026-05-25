Secondo un rappresentante di Forza Italia, i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore evidenziano un aumento dello spopolamento nelle aree rurali e montane. Per contrastare questa tendenza, sono necessari investimenti e servizi adeguati. La situazione richiede interventi concreti per migliorare la qualità della vita in queste zone e fermare il declino demografico. La discussione si concentra sulla necessità di azioni mirate per invertire la tendenza negativa.

Tempo di lettura: 3 minuti “I dati pubblicati da Il Sole 24 Ore rappresentano un campanello d’allarme che la politica non può più permettersi di ignorare. Il Sannio continua purtroppo a perdere terreno, soprattutto nella capacità di trattenere i giovani, garantire servizi efficienti alle famiglie e assicurare una qualità della vita dignitosa agli anziani”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, commentando gli indicatori sulla qualità della vita nelle province italiane. “Se da un lato registriamo segnali incoraggianti, dall’altro emergono criticità profonde che fotografano un territorio sempre più fragile, isolato e penalizzato dalla carenza di servizi essenziali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Qualità della vita, Errico (FI): “Servono investimenti e servizi per fermare lo spopolamento”

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