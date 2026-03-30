Attivo il numero verde contro bullismo Turano ai giovani | Non chiudetevi in voi stessi chiedete aiuto

È stato attivato un numero verde dedicato al supporto contro il bullismo, con l’obiettivo di offrire assistenza ai giovani coinvolti. La Regione Siciliana e l’Ufficio scolastico regionale continuano a promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell’isola. Un rappresentante regionale ha invitato i giovani a non chiudersi in sé stessi e a chiedere aiuto in caso di bisogno.

Prosegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell’Isola. Con una nota indirizzata in questi giorni alle scuole statali e paritarie della Sicilia, l’Ufficio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Attivo il numero verde contro bullismo, Turano ai giovani: "Non chiudetevi in voi stessi, chiedete aiuto" Articoli correlati Bomba inesplosa da disinnescare, attivo il numero verde della Protezione CivileTutto pronto per le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale ritrovata a Rovereto nelle vicinanze dell’ospedale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Attivo il numero verde contro bullismo... Temi più discussi: Confconsumatori partecipa in Molise al progetto Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore 2025–2026; Sostituzione apparecchiature idrauliche nella condotta di via Pirastu, Abbanoa comunica interruzioni per martedì 31 marzo 2026; SINISCOLA: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VIA ISALLE; Pirri, cali di pressione e interruzione dell'erogazione dell'acqua in alcune zone della Municipalità. Attivo il numero verde contro bullismo, Turano ai giovani: Non chiudetevi in voi stessi, chiedete aiutoTurano: Azioni come queste rappresentano un caposaldo essenziale per prevenire il fenomeno del bullismo, che oggi dalla dimensione circoscritta al contesto scolastico sconfina, anche attraverso i soc ... agrigentonotizie.it Malattie del sangue: attivo il numero verdeDalla Società Italiana di Ematologia un numero telefonico gratuito dedicato ai pazienti affetti da leucemie e da tutte le altre patologie ematologiche. È il numero telefonico che dà accesso a uno ... quotidianosanita.it Dino Salvatori è stato uno scrittore, un poeta intellettuale abruzzese attivo e molto conosciuto a Teramo ,dove ha lavorato come avvocato e professore, ma sconosciuto come poeta e uomo di grande cultura. Poco più che ventenne Salvatori si aggiudicò un pre - facebook.com facebook