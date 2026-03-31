Il Servizio Civile festeggia i suoi 25 anni, con il presidente del Consiglio che invita i giovani a partecipare e a credere nelle proprie capacità. Durante una cerimonia, si è sottolineato come questa esperienza possa rappresentare un’opportunità di crescita personale e di impegno nel Paese. Non sono stati forniti dettagli su eventuali programmi o modifiche future.

“La storia del Servizio Civile è una storia che si nutre di futuro, perché è un’esperienza che può cambiare la vita. E segnare la strada di chi la compie. Ecco perché voglio cogliere quest’occasione per rivolgere un appello a tutti i ragazzi italiani dai 18 ai 28 anni. Non abbiate paura di candidarvi, di rischiare, di cogliere quest’occasione. Il bando 2026 è ancora aperto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato all’evento promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rozzano (Milano), in occasione del venticinquesimo anniversario dell’approvazione della legge (6 marzo 2001) che istituisce il servizio civile volontario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Servizio Civile compie 25 anni, Meloni ai giovani: “Fate domanda, scommettete su voi stessi e sull’Italia”

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