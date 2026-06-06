Andrea Maggi al Valdichiana Village sport al parco Giotto Torna la Fiera Antiquaria

Notizia in breve

Nel fine settimana nell'Aretino si svolgono diversi eventi, tra cui una manifestazione al Valdichiana Village con la presenza di Andrea Maggi e un appuntamento sportivo al parco Giotto. Torna anche la Fiera Antiquaria, offrendo esposizioni e acquisti di oggetti d’epoca. Per segnalare altri incontri o eventi culturali, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.