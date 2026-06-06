Andrea Maggi al Valdichiana Village sport al parco Giotto Torna la Fiera Antiquaria

Da arezzonotizie.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana nell'Aretino si svolgono diversi eventi, tra cui una manifestazione al Valdichiana Village con la presenza di Andrea Maggi e un appuntamento sportivo al parco Giotto. Torna anche la Fiera Antiquaria, offrendo esposizioni e acquisti di oggetti d’epoca. Per segnalare altri incontri o eventi culturali, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.

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